Marcos Antônio celebra convocação de Jardine e afirma: 'Estou pronto para servir à Seleção'

Nesta sexta-feira, o técnico da seleção olímpica de futebol, André Jardine, anunciou lista de convocados em coletiva na CBF. Esta será a última convocação do ano para a preparação para a Olimpíada de 2021.
Chamado para integrar o grupo da seleção Olímpica por André Jardine, o meio-campo do Shakhtar Donetsk, Marcos Antônio, vibrou com a convocação e garantiu que está pronto para o novo desafio.
- Representar o seu país numa competição é o sonho de qualquer jogador de futebol. Feliz demais pela convocação para a Seleção Olímpica e pela confiança. Vou trabalhar duro para retribuir todo o carinho que estou recebendo. Estou pronto para servir à Seleção e ajudar da forma que for preciso - disse Marcos Antônio.
O Brasil enfrenta o Emirados Árabes no dia 13 e depois encara o Egito, no dia 16, em dois amistosos. Os dois adversários estão classificados para a Olimpíada de Tóquio, em 2021.