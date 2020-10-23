Marcos Antônio celebra convocação de Jardine e afirma: 'Estou pronto para servir à Seleção'

Crédito: Marcos Antônio celebra convocação para Seleção - Divulgação

Nesta sexta-feira, o técnico da seleção olímpica de futebol, André Jardine, anunciou lista de convocados em coletiva na CBF. Esta será a última convocação do ano para a preparação para a Olimpíada de 2021.

Chamado para integrar o grupo da seleção Olímpica por André Jardine, o meio-campo do Shakhtar Donetsk, Marcos Antônio, vibrou com a convocação e garantiu que está pronto para o novo desafio.

- Representar o seu país numa competição é o sonho de qualquer jogador de futebol. Feliz demais pela convocação para a Seleção Olímpica e pela confiança. Vou trabalhar duro para retribuir todo o carinho que estou recebendo. Estou pronto para servir à Seleção e ajudar da forma que for preciso - disse Marcos Antônio.