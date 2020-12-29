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futebol

Marcos Alonso deve sair do Chelsea na janela de transferência de janeiro

Segundo a imprensa inglesa, Atlético de Madrid é a principal opção, mas ida para a Inter de Milão também não é descartada. Jogador teve problemas com técnico Frank Lampard...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 10:28

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 10:28
Crédito: Alonso não joga pelo Chelsea desde setembro (ADRIAN DENNIS / AFP
Marcos Alonso está próximo de deixar o Chelsea e pode ser novo reforço do Atlético de Madrid, segundo o “The Independent”. O espanhol, que não joga sob comando do técnico Frank Lampard desde setembro, deve ser emprestado na janela de transferências de janeiro até o final desta temporada.As informações apontam que após ser substituído em uma partida contra o West Brom, o lateral esquerdo quis assistir o final do jogo no ônibus da equipe ao invés de ver o duelo nas arquibancadas com os companheiros de time. Este fato irritou o comandante dos Blues e o veterano não participou de mais nenhum minuto dentro de campo.
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Alonso chegou ao clube londrino em 2016 e tem contrato até 2023, mas uma mudança é prioridade para agradar todas as partes. Um outro possível destino é a Inter de Milão, dirigida por Antonio Conte, com quem teve sucesso no Chelsea. O clube italiano carece de jogadores para a posição, pois conta com Ashley Young, veterano que encaminha sua carreira para o final.

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