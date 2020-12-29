Marcos Alonso deve sair do Chelsea na janela de transferência de janeiro

Marcos Alonso está próximo de deixar o Chelsea e pode ser novo reforço do Atlético de Madrid, segundo o “The Independent”. O espanhol, que não joga sob comando do técnico Frank Lampard desde setembro, deve ser emprestado na janela de transferências de janeiro até o final desta temporada.As informações apontam que após ser substituído em uma partida contra o West Brom, o lateral esquerdo quis assistir o final do jogo no ônibus da equipe ao invés de ver o duelo nas arquibancadas com os companheiros de time. Este fato irritou o comandante dos Blues e o veterano não participou de mais nenhum minuto dentro de campo.