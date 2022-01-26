Marco Túlio revela dedicação do CSA para evoluir em 2022

Um dos principais destaques do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio quer intensidade máxima da equipe alagoana nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para continuar evoluindo.- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada e para crescermos de produção nestas próximas semanas. O grupo está muito motivado para manter a intensidade nos treinos.
Segundo Túlio, seu desejo é fazer um grande ano no clube.- Estou muito motivado para essa temporada e lutando para continuar escrevendo a minha história no clube, que é um gigante. Vou me dedicar ao máximo para que 2022 seja um ano perfeito para o clube e para mim também.