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futebol

Marco Túlio revela dedicação do CSA para evoluir em 2022

Meia destacou a motivação do grupo para o começo de temporada no estadual...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:01
Um dos principais destaques do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio quer intensidade máxima da equipe alagoana nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para continuar evoluindo.- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada e para crescermos de produção nestas próximas semanas. O grupo está muito motivado para manter a intensidade nos treinos.
Segundo Túlio, seu desejo é fazer um grande ano no clube.- Estou muito motivado para essa temporada e lutando para continuar escrevendo a minha história no clube, que é um gigante. Vou me dedicar ao máximo para que 2022 seja um ano perfeito para o clube e para mim também.
Crédito: Divulgação/CSA

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