Marco Túlio quer triunfo em jogo importante da Copa do Nordeste

Passada a tensão do clássico frente ao CRB que terminou em 1 a 1, o elenco do CSA está concentrado para seu próximo desafio na Copa do Nordeste, marcado para a próxima quarta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o atacante Marco Túlio, apesar da dificuldade em atuar na cidade de Salvador diante do próximo oponente do Nordestão, ele entende que um alto nível de concentração pode ser decisivo para conseguir um bom resultado como visitante:

- Vamos enfrentar um grande adversário, de alto nível, que dentro de casa sempre fazer grandes jogos. É o É o confronto em que não podemos errar durante os noventa minutos.

- Estou trabalhando muito no dia a dia para continuar ajudando o grupo e para conquistar meus objetivos com a camisa do CSA. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e motivado para continuar construindo a minha história aqui no clube - agregou o avante de 23 anos.

Neste momento, o Azulão está na vice-liderança do Grupo A com sete pontos conquistados, somente um a menos do que o ponteiro Fortaleza.