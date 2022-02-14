Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marco Túlio quer triunfo em jogo importante da Copa do Nordeste

Atacante do CSA pediu nível absoluto de concentração da equipe em visita ao Bahia na Arena Fonte Nova...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 10:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 10:28
Passada a tensão do clássico frente ao CRB que terminou em 1 a 1, o elenco do CSA está concentrado para seu próximo desafio na Copa do Nordeste, marcado para a próxima quarta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o atacante Marco Túlio, apesar da dificuldade em atuar na cidade de Salvador diante do próximo oponente do Nordestão, ele entende que um alto nível de concentração pode ser decisivo para conseguir um bom resultado como visitante:
- Vamos enfrentar um grande adversário, de alto nível, que dentro de casa sempre fazer grandes jogos. É o É o confronto em que não podemos errar durante os noventa minutos.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para continuar ajudando o grupo e para conquistar meus objetivos com a camisa do CSA. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e motivado para continuar construindo a minha história aqui no clube - agregou o avante de 23 anos.
Neste momento, o Azulão está na vice-liderança do Grupo A com sete pontos conquistados, somente um a menos do que o ponteiro Fortaleza.
Crédito: Divulgação/CSA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados