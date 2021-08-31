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Marco Túlio quer evolução no CSA e foca em grande segundo semestre no clube

Meia quer evolução com o elenco alagoano...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 18:49
Crédito: Azulão ocupa o11º lugar na Série B (Divulgação/CSA
Destaque do CSA neste ano, o meia-atacante Marco Túlio segue crescendo de produção com a camisa do Azulão. Feliz com esse momento, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.
Os 30 clubes que mais gastaram em transferências nos últimos dez anos
- Estou feliz com o crescimento que tive nas últimas semanas. Vou procurar manter essa intensidade para melhorar ainda mais meus números no clube e para fazer um grande segundo semestre com todos no elenco. - afirmou.
DÁ PARA SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CSA NA SÉRIE BSegundo Túlio, o grupo quer crescer de produção neste ano.
- O grupo tem trabalhado para evoluir. Queremos fazer uma boa sequência para que a equipe possa fazer uma sequência positiva para brigar pelo G4. - concluiu.
O próximo confronto do Azulão na Série B é contra o Vila Nova-GO, na sexta-feira (3), às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

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