Marco Túlio quer crescimento no CSA e foca em grande segundo semestre no clube alagoano

Crédito: Divulgação/CSA

Um dos principais nomes do CSA neste ano, o meia-atacante Marco Túlio segue melhorando seu rendimento com a camisa do Azulão. Feliz com esse crescimento, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.

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- Venho me dedicando muito ao longo da temporada para fazer um grande ano com todos. Vou continuar me empenhando para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o CSA dentro e fora de campo em 2021. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CSA NA SÉRIE BSegundo Túlio, o grupo quer crescer de produção neste ano.