Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marco Túlio quer crescimento no CSA e foca em grande segundo semestre no clube alagoano
futebol

Marco Túlio quer crescimento no CSA e foca em grande segundo semestre no clube alagoano

Meia quer evolução com o Azulão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:13

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:13

Crédito: Divulgação/CSA
Um dos principais nomes do CSA neste ano, o meia-atacante Marco Túlio segue melhorando seu rendimento com a camisa do Azulão. Feliz com esse crescimento, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.
Tiago Nunes entrou na lista: veja 30 técnicos brasileiros que estão sem clube
- Venho me dedicando muito ao longo da temporada para fazer um grande ano com todos. Vou continuar me empenhando para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o CSA dentro e fora de campo em 2021. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CSA NA SÉRIE BSegundo Túlio, o grupo quer crescer de produção neste ano.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção neste ano. Vamos procurar manter um ritmo forte para que as coisas saiam como estamos planejando. - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados