Marco Túlio projeta grande ano com o CSA após bom 2021

Um dos principais nomes do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio espera ritmo forte da equipe alagoana nos próximos compromissos da temporada. Segundo o atleta, o grupo tem tudo para continuar crescendo em 2022.- O grupo vem em um ritmo bom, forte, e tem tudo para evoluir na temporada. Estamos trabalhando para que a equipe evolua ainda mais em 2022 e continue melhorando seu desempenho em campo no ano. Estamos no caminho certo.