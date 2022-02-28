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futebol

Marco Túlio projeta grande ano com o CSA após bom 2021

Meio campista foi importante para a equipe ao longo da última temporada...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:31
Um dos principais nomes do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio espera ritmo forte da equipe alagoana nos próximos compromissos da temporada. Segundo o atleta, o grupo tem tudo para continuar crescendo em 2022.- O grupo vem em um ritmo bom, forte, e tem tudo para evoluir na temporada. Estamos trabalhando para que a equipe evolua ainda mais em 2022 e continue melhorando seu desempenho em campo no ano. Estamos no caminho certo.
Segundo Túlio, sua ideia é fazer um ano ainda melhor do que 2021.- A última temporada já havia sido muito boa para mim. Estou trabalhando para que essa seja ainda melhor em números e boas atuações. Tenho me dedicado muito para isso - completou o atleta do Azulão.
Crédito: Divulgação/CSA

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