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Marco Túlio projeta clássico contra o CRB e quer CSA focado em fazer um grande jogo

Meia vem se dedicando para ajudar o Azulão dentro de campo na Série B...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:26
Crédito: Divulgação/CSA
Um dos destaques do CSA nesta temporada, o meia-atacante Marco Túlio segue evoluindo com a camisa do Azulão. Feliz com esse crescimento, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos. Vou procurar manter essa evolução para ajudar o CSA na sequência de 2021. Minha perspectiva é a melhor possível para os próximos meses - comentou o atleta.
Segundo Túlio, a meta de todos é fazer um grande jogo diante do CRB no clássico do final de semana pela Série B.- Clássico é sempre um jogo diferente, especial. Estar em partidas como essa é um privilégio. Vamos trabalhar para fazer uma grande apresentação durante os noventa minutos para vencermos o CRB, que tem uma grande equipe.

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