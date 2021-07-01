Marco Túlio projeta clássico contra o CRB e quer CSA focado em fazer um grande jogo

Um dos destaques do CSA nesta temporada, o meia-atacante Marco Túlio segue evoluindo com a camisa do Azulão. Feliz com esse crescimento, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos. Vou procurar manter essa evolução para ajudar o CSA na sequência de 2021. Minha perspectiva é a melhor possível para os próximos meses - comentou o atleta.