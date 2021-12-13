Marco Túlio fala sobre bom ano com o CSA em 2021 e espera definir futuro

Um dos principais destaques do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio, que pertence ao Sporting, falou sobre o ano positivo que teve com a camisa do clube alagoano. Segundo o jogador, tudo que aconteceu foi fruto de muita dedicação sua nos treinos e jogos.Veja onde os principais eventos esportivos serão transmitidos em 2022

- Esse ano no CSA foi muito importante para mim, especial. Pude jogar em nível alto e ajudar a equipe em campo. Foi uma temporada muito boa individualmente e que trabalhei muito para que fosse possível - afirmou.

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Segundo Túlio, seu desejo é definir o futuro, já que ele tem vínculo com o Sporting.

- Ainda tenho contrato com o Sporting e preciso definir tudo. Estou motivado para a temporada 2022. Estamos conversando para saber quais serão os caminhos - concluiu.