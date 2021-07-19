Marco Túlio espera evolução do CSA na Série B em busca pelo acesso na competição

Crédito: Divulgação/CSA

Um dos destaques do CSA, o meia-atacante Marco Túlio falou sobre o desejo de todos no elenco alagoano em evoluir na atual temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar os números em 2021.

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- Nossa ideia, sem dúvida, é melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas e os números no clube. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção nos próximos jogos. - disse,

VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO CSA NA SÉRIE BSegundo Túlio, sua fase tem sido muito especial.