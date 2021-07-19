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Marco Túlio espera evolução do CSA na Série B em busca pelo acesso na competição

Meia quer evolução com o elenco alagoano...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 18:31
Crédito: Divulgação/CSA
Um dos destaques do CSA, o meia-atacante Marco Túlio falou sobre o desejo de todos no elenco alagoano em evoluir na atual temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar os números em 2021.
Veja como estão hoje os medalhistas do Brasil na Olimpíada do Rio
- Nossa ideia, sem dúvida, é melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas e os números no clube. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer de produção nos próximos jogos. - disse,
VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO CSA NA SÉRIE BSegundo Túlio, sua fase tem sido muito especial.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo aqui no CSA. Venho trabalhando para crescer com o grupo e para melhorar meus números aqui. - concluiu.

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