Marco Túlio espera evolução do CSA na Série B e foca em fazer cinquenta jogos pelo Azulão

Crédito: Divulgação/CSA

Um dos principais nomes do CSA, o meia-atacante Marco Túlio revelou o desejo de todos no elenco alagoano em evoluir na atual temporada. Segundo o jogador, a meta do grupo é melhorar os números em 2021.

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- O grupo tem trabalhado para crescer de produção e para atingir os objetivos em 2021. Vamos lutar muito para fazer um grande segundo semestre para brigarmos pelo acesso nesta temporada. Brigaremos muito por isso. - disse,

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo Túlio, sua ideia é fazer cinquenta jogos com o clube neste ano.