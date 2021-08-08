Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marco Túlio espera evolução do CSA na Série B e foca em fazer cinquenta jogos pelo Azulão
futebol

Marco Túlio espera evolução do CSA na Série B e foca em fazer cinquenta jogos pelo Azulão

Meia quer evolução com o elenco alagoano...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 18:02
Crédito: Divulgação/CSA
Um dos principais nomes do CSA, o meia-atacante Marco Túlio revelou o desejo de todos no elenco alagoano em evoluir na atual temporada. Segundo o jogador, a meta do grupo é melhorar os números em 2021.
Mion assume o Caldeirão: veja o time dos principais apresentadores da TV
- O grupo tem trabalhado para crescer de produção e para atingir os objetivos em 2021. Vamos lutar muito para fazer um grande segundo semestre para brigarmos pelo acesso nesta temporada. Brigaremos muito por isso. - disse,
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo Túlio, sua ideia é fazer cinquenta jogos com o clube neste ano.
- Estou trabalhando para crescer de produção e para, quem sabe, chegar aos cinquenta jogos no clube em 2021. Seria muito especial para mim se isso acontecer. - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados