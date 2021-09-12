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Marco Túlio comenta trabalho no CSA, elogia planejamento e quer foco na reta final de 2021

Meio campista falou sobre o empenho que a equipe precisa ter para finalizar bem o ano...
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Publicado em 

12 set 2021 às 16:01

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 16:01

Crédito: Divulgação / CSA
Hoje vestindo a camisa do CSA, o meia-atacante Marco Túlio segue evoluindo no Azulão. Feliz com esse crescimento e o bom momento individual, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.- Venho trabalhando muito para continuar evoluindo com a camisa do CSA. Tenho me dedicado ao máximo para que as coisas saiam como estamos planejando. Estou muito motivado com tudo que tem acontecido - comentou.
Segundo o meio campista, o grupo tem tudo para fazer um grande segundo semestre e atingir os objetivos estabelecidos para a temporada- Nosso elenco sabe da responsabilidade que terá nos próximos meses. Temos que ter tranquilidade em campo para atingirmos nossas metas na disputa.

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