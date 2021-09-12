Marco Túlio comenta trabalho no CSA, elogia planejamento e quer foco na reta final de 2021

Hoje vestindo a camisa do CSA, o meia-atacante Marco Túlio segue evoluindo no Azulão. Feliz com esse crescimento e o bom momento individual, o jogador, com passagens pelo Atlético-MG e Sporting, falou sobre o trabalho forte que tem feito nas últimas semanas e projetou a sequência de 2021.- Venho trabalhando muito para continuar evoluindo com a camisa do CSA. Tenho me dedicado ao máximo para que as coisas saiam como estamos planejando. Estou muito motivado com tudo que tem acontecido - comentou.