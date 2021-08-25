Marco Tulio acerta retorno ao futebol tcheco após passagem pela Polônia e garante: 'Vou dar o meu melhor'

Crédito: Divulgação/MFK Karviná

Com passagens pelas bases do Cruzeiro e Atlético-MG, o volante Marco Tulio é o novo reforço do MFK Karviná, da primeira divisão da República Tcheca, para a temporada de 2021/22. Assim, o jogador brasileiro retorna ao país tcheco após passagem pelo futebol polonês no primeiro semestre de 2021. O meio-campista destacou que chega confiante para o novo desafio e espera dar continuidade à boa fase.

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniforme- A expectativa para esse meu retorno ao futebol tcheco é muito boa. Vim de uma ótima passagem pela Polônia, com números legais e minutos em campo. Isso elevou a minha confiança e acredito que posso dar continuidade nessa boa fase. Vou dar o meu melhor em campo para ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos - disse Marco Tulio.

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Com experiência de duas temporadas e meia no campeonato tcheco, Marco Tulio chegou ao novo clube com status de titular. Tanto que, em sua estreia oficial, no dia 14 de agosto, o jogador iniciou a partida entre os 11. Diante de um início instável do MFK Karviná, o meio-campista acredita em uma reação da equipe na competição.