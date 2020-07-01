Marco Silva, ex-Everton, é cotado para assumir o Valencia

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Após a demissão do técnico Albert Celades, o Valencia está atento ao mercado em busca de um novo comandante. E nesta quarta-feira, um novo nome foi especulado pela imprensa espanhola. Trata-se do português Marco Silva, que deixou o Everton em dezembro do ano passado.

Segundo a rádio "Onda Cero", o empresário do treinador, Jorge Mendes, que é o mesmo que cuida da carreira de Cristiano Ronaldo, já começou os contatos para que o lusitano assuma o comando dos "Che".

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, outros nomes que interessam ao clube do Morcego é de Leonardo Jardim, ex-Monaco, e Ernesto Valverde, ex-Barcelona. Ambos estão sem clube atualmente.