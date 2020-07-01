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futebol

Marco Silva, ex-Everton, é cotado para assumir o Valencia

Técnico português deixou o time de Liverpool no fim do ano passado e está sem clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 18:47

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:47

Crédito: AFP
Após a demissão do técnico Albert Celades, o Valencia está atento ao mercado em busca de um novo comandante. E nesta quarta-feira, um novo nome foi especulado pela imprensa espanhola. Trata-se do português Marco Silva, que deixou o Everton em dezembro do ano passado.
Segundo a rádio "Onda Cero", o empresário do treinador, Jorge Mendes, que é o mesmo que cuida da carreira de Cristiano Ronaldo, já começou os contatos para que o lusitano assuma o comando dos "Che".
Ainda de acordo com a imprensa espanhola, outros nomes que interessam ao clube do Morcego é de Leonardo Jardim, ex-Monaco, e Ernesto Valverde, ex-Barcelona. Ambos estão sem clube atualmente.
O que pode jogar contra o Valencia é o interesse do Benfica também em Marco Silva. Após a derrota para o Marítimo, o treinador Bruno Lage deixou o comando dos Encarnados. Apesar de não ser a prioridade do presidente Luís Filipe Vieira, seu nome está na lista. O preferido do mandatário é Jorge Jesus, do Flamengo.

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