Marco Rose, treinador do Mönchengladbach, assumirá o Dortmund no final da temporada

O Borussia Dortmund terá um novo treinador a partir da próxima temporada. O Mönchengladbach confirmou oficialmente a saída de Marco Rose, atual comandante do clube, para a equipe preta e amarela.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
- Temos mantido muitas conversas nas últimas semanas para discutir o futuro de Marco. Infelizmente, ele optou por acionar uma cláusula em seu contrato e sair neste verão. Até lá, vamos trabalhar muito para atingir nossos objetivos na liga, copa e a Europa juntos - disse o diretor esportivo Max Eberl.O jornal alemão "Kicker" publicou na manhã desta segunda-feira que o anúncio oficial de Rose pelo Borussia Dortmund é apenas uma questão de tempo.