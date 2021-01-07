Marco Aurélio Cunha é o novo executivo de futebol do Avaí

Crédito: Rener Pinheiro/ MoWa Press

Em situação delicada na briga pelo acesso, o Avaí começou algumas mudanças internas e anunciou nesta quinta-feira Marco Aurélio Cunha, que será o novo executivo de futebol do Leão.

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De acordo com o comunicado emitido pelo clube de Santa Catarina, a chegada do novo dirigente foi um convite do presidente Francisco Battistotti.

Mesmo com a chegada de Marco Aurélio Cunha, a dupla Marquinhos Santos e Diogo Fernandes estão assegurados dentro do Avaí até segunda ordem.

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Velho conhecido

Esta será a segunda passagem de Marco Aurélio Cunha pelo Avaí. A primeira aconteceu na década de 1990, quando atuou como diretor de futebol. Logo depois ele foi ao São Paulo e ganhou fama em todo o país.