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Marco Aurélio Cunha é o novo executivo de futebol do Avaí

Após pedido do presidente Francisco Battistotti, o cartola deixou a CBF e vai assumir o futebol do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 18:25

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 18:25

Crédito: Rener Pinheiro/ MoWa Press
Em situação delicada na briga pelo acesso, o Avaí começou algumas mudanças internas e anunciou nesta quinta-feira Marco Aurélio Cunha, que será o novo executivo de futebol do Leão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
De acordo com o comunicado emitido pelo clube de Santa Catarina, a chegada do novo dirigente foi um convite do presidente Francisco Battistotti.
Mesmo com a chegada de Marco Aurélio Cunha, a dupla Marquinhos Santos e Diogo Fernandes estão assegurados dentro do Avaí até segunda ordem.
+ R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro
Velho conhecido
Esta será a segunda passagem de Marco Aurélio Cunha pelo Avaí. A primeira aconteceu na década de 1990, quando atuou como diretor de futebol. Logo depois ele foi ao São Paulo e ganhou fama em todo o país.
Veja o comunicado do Avaí:

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