Marco Antônio, do sub-23 do Ceará, mantém rotina de treinos nas férias: '2022 será um ano de oportunidades'

O meio campista Marco Antônio, do time sub-23 do Ceará, curte as férias após o encerramento das competições da categoria. Contudo, por outro lado, o atleta também mantém uma rotina de treinamentos para se apresentar bem fisicamente, visando as competições da temporada 2022.> Veja onde os principais eventos esportivos serão transmitidos em 2022Este ano, Marco Antônio, vale lembrar, foi o único jogador titular em todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o qual o Vozão ficou com o vice-campeonato. O atleta explicou por que manteve a rotina de treinos durante e destacou que 2022 será um ano de oportunidades.