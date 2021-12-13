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Marco Antônio, do sub-23 do Ceará, mantém rotina de treinos nas férias: '2022 será um ano de oportunidades'

Marco Antônio destacou a importância de cuidar do físico e disse que almeja estar bem na reapresentação ao Ceará...
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Publicado em 

13 dez 2021 às 18:03

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 18:03

O meio campista Marco Antônio, do time sub-23 do Ceará, curte as férias após o encerramento das competições da categoria. Contudo, por outro lado, o atleta também mantém uma rotina de treinamentos para se apresentar bem fisicamente, visando as competições da temporada 2022.> Veja onde os principais eventos esportivos serão transmitidos em 2022Este ano, Marco Antônio, vale lembrar, foi o único jogador titular em todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o qual o Vozão ficou com o vice-campeonato. O atleta explicou por que manteve a rotina de treinos durante e destacou que 2022 será um ano de oportunidades.
- Estamos de férias das competições, mas é necessário cuidar do físico. Acredito que a temporada 2022 será um ano de oportunidades e desenvolvimento da minha carreira. Na reapresentação, quero estar bem para agarrar essas oportunidades que surgirão - disse Marco Antônio.
Marco Antônio, inclusive, chegou a disputar três jogos pela equipe profissional do Ceará no Campeonato Estadual. O jogador de 21 anos aproveitou a oportunidade e marcou um dos gols da goleada do Vozão por 6 a 1 sobre o Caucaia.
Crédito: MarcoAntônioéatletadoCeará(Foto:FelipeSantos

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