Marco Antônio, do Botafogo, valoriza semana de treinos: 'Toda equipe precisa de um tempo para trabalhar'

Com o fim da Taça Guanabara, o Botafogo teve uma semana cheia para treinar. Em entrevista à Botafogo TV, o meia Marco Antônio defendeu o técnico Marcelo Chamusca pelas críticas que recebe e destacou que o tempo para treinar é essencial para que a equipe consiga por em prática o que o treinador pede ao grupo. De acordo com o camisa 70 do Alvinegro, já foi possível ver uma evolução da equipe no duelo contra o Macaé, no último domingo.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021- Acho que toda equipe precisa de um tempo para trabalhar. O professor Chamusca, desde quando chegou, está sendo muito cobrado, mas quando temos a semana cheia, dá para ele implementar o que ele pede, dá para fazer melhor, temos mais tempo. E nesse último jogo (contra o Macaé) o nosso grau de intensidade, o que o professor pediu, a gente fez, marcação intensa. Então, quando temos essa semana inteira aberta para nós, dá para entender melhor o que o professor quer para o nosso desempenho ser melhor a cada jogo.O Botafogo apresentou um desempenho ruim nas finalizações na Taça Rio. Apesar de uma média de 13 arremates por jogo, apenas 30,8% alcançavam a direção do gol adversário. Marco Antônio falou sobre essa questão e admitiu que ele mesmo precisa melhorar.