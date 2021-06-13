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Marco Antônio comemora atuações do Botafogo na Série B: 'Os resultados vão aparecendo'

Meio-campista deu uma assistência no triunfo sobre o Remo, pela 3ª rodada do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 20:31

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 20:31

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo goleou o Remo por 3 a 0 neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado fez o Alvinegro chegar a 7 pontos na competição e subir para a 3ª posição na tabela de classificação.
+ ATUAÇÕES: Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro marcam a vitória de 3 a 0 do Botafogo contra o Remo
Marco Antônio, que deu a assistência para o terceiro gol do duelo, marcado por Pedro Castro, elogiou o desempenho que o Glorioso vem mostrando até aqui na Série B e afirmou que o resultado é um reflexo do que vem acontecendo em campo.
- Foi uma partida muito boa coletivamente. A gente tem feito bons jogos e com isso os resultados vão aparecendo. Trabalhamos bastante para sempre sair de campo com a triunfo. Fico feliz em estar fazendo parte disso e estar ajudando a equipe sempre - afirmou o meia.
O camisa 70 foi titular, sendo substituído por Ricardinho aos 35 minutos do segundo tempo. O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Londrina no Estádio do Café, às 19h.

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