Márcio Fernandes celebra permanência do Santo André na elite do Paulistão e foca na disputa do Troféu do Interior

Com a vitória por 1 a 0 diante do Ituano, no último domingo (9), pela última rodada, o Santo André conseguiu se manter na divisão de elite do Campeonato Paulista. O técnico Márcio Fernandes fez uma análise do jogo e celebrou o objetivo conquistado. Agora, o treinador foca na disputa do Troféu do Interior.– Acho que foi um bom jogo, a equipe soube suportar os momentos de pressão do Ituano e quando nós tivemos a bola soubemos jogar. Criamos algumas chances no primeiro tempo, mas conseguimos marcar quando o Ituano estava melhor na partida. Nós suportamos bem e conseguimos em um lance rápido fazer o nosso gol – analisou o técnico Márcio Fernandes.– Fui contratado para que a gente pudesse fazer com que o Santo André permanecesse na divisão. Esse objetivo foi conquistado. Agora nós temos outro objetivo que é a disputa do Interior. Vamos pensar nesse novo objetivo para que a gente possa ser feliz de novo – acrescentou.