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Márcio Fernandes celebra permanência do Santo André na elite do Paulistão e foca na disputa do Troféu do Interior

Treinador foi contratado para assumir o Ramalhão na reta final do estadual com o objetivo de fugir da zona do rebaixamento
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Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:33
Crédito: Reprodução / EC Santo André
Com a vitória por 1 a 0 diante do Ituano, no último domingo (9), pela última rodada, o Santo André conseguiu se manter na divisão de elite do Campeonato Paulista. O técnico Márcio Fernandes fez uma análise do jogo e celebrou o objetivo conquistado. Agora, o treinador foca na disputa do Troféu do Interior.– Acho que foi um bom jogo, a equipe soube suportar os momentos de pressão do Ituano e quando nós tivemos a bola soubemos jogar. Criamos algumas chances no primeiro tempo, mas conseguimos marcar quando o Ituano estava melhor na partida. Nós suportamos bem e conseguimos em um lance rápido fazer o nosso gol – analisou o técnico Márcio Fernandes.– Fui contratado para que a gente pudesse fazer com que o Santo André permanecesse na divisão. Esse objetivo foi conquistado. Agora nós temos outro objetivo que é a disputa do Interior. Vamos pensar nesse novo objetivo para que a gente possa ser feliz de novo – acrescentou.
Depois de conseguir se garantir na primeira divisão do Paulistão, os comandados de Márcio Fernandes retornam a campo nesta quarta-feira (12). O Santo André enfrenta novamente o Ituano, às 18h45 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em jogo válido pelo Troféu do Interior.

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