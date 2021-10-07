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futebol

Marcinho pede mudança de postura para Vitória reagir

Leão recebe o Confiança em casa e precisa somar pontos de qualquer maneira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 18:39

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:39

Crédito: Reprodução/SporTV
Afundado na zona de rebaixamento, o Vitória luta para sobreviver na Série B e evitar mais um rebaixamento para a Terceira Divisão do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, mesmo com toda a dificuldade apresentada em campo, a expectativa é que a mudança de postura possa iniciar a reação da equipe.
Nesta quinta-feira, o atacante Marcinho citou sobre a necessidade de recuperar uma grife tão forte do nordeste como é o Vitória.
‘Essa semana, a gente tem trabalhado muito a mudança de comportamento. A gente vem de alguns jogos sem ganhar. A gente tem que dar mais. A gente tem dez jogos para ganhar cinco e empatar alguns, não sei qual é a conta certa. A gente tem que deixar tudo em campo. Não pode faltar vontade. É isso que a gente tem trabalhado’, declarou o jogador.
O primeiro desafio é o Confiança, em jogo que será disputado no estádio Barradão, em Salvador.

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