Marcinho pede mudança de postura para Vitória reagir

Crédito: Reprodução/SporTV

Afundado na zona de rebaixamento, o Vitória luta para sobreviver na Série B e evitar mais um rebaixamento para a Terceira Divisão do futebol nacional.

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Dentro do elenco, mesmo com toda a dificuldade apresentada em campo, a expectativa é que a mudança de postura possa iniciar a reação da equipe.

Nesta quinta-feira, o atacante Marcinho citou sobre a necessidade de recuperar uma grife tão forte do nordeste como é o Vitória.

‘Essa semana, a gente tem trabalhado muito a mudança de comportamento. A gente vem de alguns jogos sem ganhar. A gente tem que dar mais. A gente tem dez jogos para ganhar cinco e empatar alguns, não sei qual é a conta certa. A gente tem que deixar tudo em campo. Não pode faltar vontade. É isso que a gente tem trabalhado’, declarou o jogador.