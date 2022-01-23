Marcílio Dias e Avaí empatam sem gols pelo Catarinense

Marcílio Dias e Avaí ficaram no 0 a 0, na tarde deste domingo (23). O jogo foi válido pela estreia do Campeonato Catarinense. O palco da partida foi o Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Sem gols, os times perderam a oportunidade de abrir vantagem já no início do estadual.MILAGRES DE DOUGLAS
O Marcílio Dias começou na pressão - e se manteve assim por boa parte de toda a primeira etapa. Zé Vitor tentou, aos 5, assustar, mas mandou longe. O Avaí, por outro lado, não se mostrou muito efetivo. O time teve chances no início com Lourenço e Bruno Silva. Porém, foi Copete quem desviou e quase abriu o placar, mas a bola morreu nas mãos de Renan.
O jogo deu uma amornada nos minutos seguintes. Com isso, as equipes só apareceram na metade da etapa. O Marinheiro buscava a todo momento encontrar um espaço na defesa. Aos 31, Rômulo mandou na área, e a bola foi desviada. Douglas defendeu. Pouco tempo depois, Moisés armou um voleio e bateu no gol, para a defesa do goleiro. A melhor chance, porém, foi aos 40, quando Arthur não conseguiu afastar um cruzamento, e Zé Vitor apareceu entre dois adversários para bater cruzado e quase balançar as redes.
ETAPA MORNA E SEM GOLS
O duelo, após o intervalo, não foi de grandes emoções. Os dois times buscavam o erro do adversário, mas não conseguiram encontrá-lo com muita facilidade. A primeira chegada da segunda etapa foi aos 21, quando Marcel arriscou o chute, mas mandou longe do gol.
Moisés também teve sua oportunidade. Aos 26, o volante recebeu na intermediária e mandou uma bomba, quase abrindo o placar em Itajaí. Contudo, o goleiro Douglas fez a defesa. O Avaí respondeu com Eduardo, aos 38. Após cruzamento de Matheus Ribeiro, o volante cabeceou por cima do gol de Renan. Sem outros lances, o duelo terminou no zero.FICHA TÉCNICAMARCÍLIO DIAS X AVAÍ
Local: Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC)Data e hora: 23/01/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Diego da Costa Cidral Assistentes: Diogo Berndt e Antônio Lourival da Luz Cartões amarelos: Klenisson e Daniel Pereira (Marcílio Dias); Lourenço, Eduardo e Matheus Lucas (Avaí)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
MARCÍLIO DIAS (Técnico: Fernando Tornet)
Renan; Victor Guilherme (Marcel, aos 15’/2°T), Murilo Henrique, Edimar e Rômulo; Daniel Pereira (Alessandro Lucas, aos 32’/2°T), Moisés e Julinho; Douglas Packer (Breno, aos 39’/2°T), Klenisson (PH, aos 14’/2°T) e Zé Vitor.
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)
Douglas Friedrich; Matheus Ribeiro, Fagner Alemão, Arthur Chaves e Diego Matos (Leocovick, aos 32’/2°T); Bruno Silva, Marcos Serrato (Lipe, aos 11’/2°T) e Lourenço (Eduardo, aos 4’/2°T); Renato (Matheus Jaú, aos 33’/2°T), Quirino (Lucas Leite, aos 11’/2°T) e Copete.