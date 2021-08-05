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futebol

Marcelo traça metas do Vizela na elite portuguesa: ‘Pontuar sempre’

O Vizela, do meio-campista brasileiro Marcelo, estreia contra o Sporting, atual campeão, no próximo dia 6 de agosto
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Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 19:34
Crédito: Divulgação / Vizela
De volta à primeira divisão de Portugal após 36 anos, o Vizela tem uma dura missão na primeira rodada: enfrentar o Sporting, atual campeão nacional, no próximo do 6 de agosto. Meia-campista do Vizela, Marcelo Machado acredita que o seu clube possa desempenhar um bom papel ao longo da temporada.
+ Veja a tabela do Português- A expectativa é grande para o início do campeonato, estamos trabalhando muito todos os dias para chegar bem e crescer toda semana. Sabemos que é uma competição de muita qualidade e que todo jogo é difícil, mas vamos entrar sempre para ganhar. Vamos em busca dos três pontos em todos os jogos. Esse é o nosso objetivo, pontuar sempre. Acreditamos na qualidade do nosso grupo, no trabalho e evolução que estamos tendo - disse Marcelo Machado.
No último teste antes do início da Primeira Liga, em 31 de julho, o Vizela venceu por 2 a 0 o Moreirense, que também disputará o principal escalão do futebol português.
Na temporada 2020/21, o Vizela conquistou o vice-campeonato da Segunda Liga com uma campanha histórica e surpreendente, já que era recém-promovido da terceira divisão.

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