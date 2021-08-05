Marcelo traça metas do Vizela na elite portuguesa: ‘Pontuar sempre’

Crédito: Divulgação / Vizela

De volta à primeira divisão de Portugal após 36 anos, o Vizela tem uma dura missão na primeira rodada: enfrentar o Sporting, atual campeão nacional, no próximo do 6 de agosto. Meia-campista do Vizela, Marcelo Machado acredita que o seu clube possa desempenhar um bom papel ao longo da temporada.

+ Veja a tabela do Português- A expectativa é grande para o início do campeonato, estamos trabalhando muito todos os dias para chegar bem e crescer toda semana. Sabemos que é uma competição de muita qualidade e que todo jogo é difícil, mas vamos entrar sempre para ganhar. Vamos em busca dos três pontos em todos os jogos. Esse é o nosso objetivo, pontuar sempre. Acreditamos na qualidade do nosso grupo, no trabalho e evolução que estamos tendo - disse Marcelo Machado.

No último teste antes do início da Primeira Liga, em 31 de julho, o Vizela venceu por 2 a 0 o Moreirense, que também disputará o principal escalão do futebol português.