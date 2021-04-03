Marcelo Silveira é o novo gerente de futebol do Bagé

Depois de oito anos no Rio de Janeiro, o gerente de futebol Marcelo Silveira está de volta ao Rio Grande do Sul para, pela primeira vez, exercer a função em seu estado. Na segunda-feira, ele se reuniu com o presidente do Bagé, Fernando Figueira, e o diretor de futebol, Tiago Menegon. Na reunião, os três sacramentaram a chegada de Marcelo e iniciaram o planejamento da equipe para a divisão de acesso e a Copa FGF. Em sua primeira oportunidade como gerente de futebol no Rio Grande do Sul, Marcelo não esconde a emoção e a responsabilidade que terá pela frente.

- Quando eu sai, oito anos atrás, para o Rio de Janeiro eu sabia que voltaria para trabalhar no meu estado. O que eu posso dizer é que estou emocionado, porque vou trabalhar em um grande clube com uma raiz esportiva e futebolística muito grande. Bagé é uma cidade que tem o futebol enraizado na sua história, e o que eu tenho a dizer é que voltar ao Rio Grande do Sul, com a experiência adquirida em oito anos de trabalho é muito bom, mas a responsabilidade é dobrada, porque preciso, e vou conseguir o mesmo resultado que tive no Rio de Janeiro. A felicidade por estar retornando é total. E volto com bagagem de campeão e acesso no futebol carioca, que também é um grande centro. Voltei vitorioso e vou continuar vitorioso no meu estado.A primeira competição do Grêmio Bagé na temporada será a Taça FGF, que tem previsão de inicio para o mês de julho, e na sequência começa a disputa da Divisão de Acesso. Para essas duas importantes competições, o gerente de futebol já traçou o planejamento ao lado da direção do clube. O pensamento é trabalhar com atletas do estado, que estão acostumados com perfil das competições, além buscar jogadores que já trabalharam com Marcelo Silveira.