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futebol

Marcelo Silveira é o novo gerente de futebol do Bagé

Profissional comandou o departamento de futebol do Boavista-RJ, Duque de Caxias-RJ e EC.Rio São Paulo-RJ...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 22:29
Crédito: Marcelo Silveira foi apresentado ao Bagé (Grêmio Bagé
Depois de oito anos no Rio de Janeiro, o gerente de futebol Marcelo Silveira está de volta ao Rio Grande do Sul para, pela primeira vez, exercer a função em seu estado. Na segunda-feira, ele se reuniu com o presidente do Bagé, Fernando Figueira, e o diretor de futebol, Tiago Menegon. Na reunião, os três sacramentaram a chegada de Marcelo e iniciaram o planejamento da equipe para a divisão de acesso e a Copa FGF. Em sua primeira oportunidade como gerente de futebol no Rio Grande do Sul, Marcelo não esconde a emoção e a responsabilidade que terá pela frente.
- Quando eu sai, oito anos atrás, para o Rio de Janeiro eu sabia que voltaria para trabalhar no meu estado. O que eu posso dizer é que estou emocionado, porque vou trabalhar em um grande clube com uma raiz esportiva e futebolística muito grande. Bagé é uma cidade que tem o futebol enraizado na sua história, e o que eu tenho a dizer é que voltar ao Rio Grande do Sul, com a experiência adquirida em oito anos de trabalho é muito bom, mas a responsabilidade é dobrada, porque preciso, e vou conseguir o mesmo resultado que tive no Rio de Janeiro. A felicidade por estar retornando é total. E volto com bagagem de campeão e acesso no futebol carioca, que também é um grande centro. Voltei vitorioso e vou continuar vitorioso no meu estado.A primeira competição do Grêmio Bagé na temporada será a Taça FGF, que tem previsão de inicio para o mês de julho, e na sequência começa a disputa da Divisão de Acesso. Para essas duas importantes competições, o gerente de futebol já traçou o planejamento ao lado da direção do clube. O pensamento é trabalhar com atletas do estado, que estão acostumados com perfil das competições, além buscar jogadores que já trabalharam com Marcelo Silveira.
- Eu gosto de trabalhar com elenco jovem, e muitas vezes a experiência aparece sem o jogador ter tanta idade. Então, vou buscar um elenco jovem, um grupo consciente do que significa uma divisão de acesso. Vai ser um elenco mesclado com muitos jogadores do Rio Grande do Sul e atletas que pretendo trazer de outros centros. Então vou buscar atletas que já trabalharam comigo e atletas que temos no clube. Vai ser um perfil de elenco vibrante e com disposição. Vibrando em cada trabalho e respirando o clube - encerrou o gerente de futebol

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