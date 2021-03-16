Marcelo pode jogar no time de Beckham nos Estados Unidos

Marcelo, lateral esquerdo brasileiro, pode ser contratado pelo Inter de Miami, time de David Beckham nos Estados Unidos, segundo a revista "France Football". A relação entre os dois é muito boa e o inglês está em trabalho de convencimento.O jogador perdeu espaço no elenco do Real Madrid no últimos anos e tem contrato até 2022. Dificilmente, Marcelo irá conseguir reconquistar espaço na lateral esquerda, atualmente ocupada por Mendy, no time de Zidane. Sua saída na próxima janela de transferências pode lhe render um último bom contrato e um dinheiro para os merengues reinvestirem no mercado.