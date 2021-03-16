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Marcelo pode jogar no time de Beckham nos Estados Unidos

Inter de Miami, que já conta com Higuaín e Matuidi, espera levar Marcelo. Relação entre brasileiro e inglês é boa e contrato do lateral termina em 2022...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 12:56
Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
Marcelo, lateral esquerdo brasileiro, pode ser contratado pelo Inter de Miami, time de David Beckham nos Estados Unidos, segundo a revista "France Football". A relação entre os dois é muito boa e o inglês está em trabalho de convencimento.O jogador perdeu espaço no elenco do Real Madrid no últimos anos e tem contrato até 2022. Dificilmente, Marcelo irá conseguir reconquistar espaço na lateral esquerda, atualmente ocupada por Mendy, no time de Zidane. Sua saída na próxima janela de transferências pode lhe render um último bom contrato e um dinheiro para os merengues reinvestirem no mercado.
> Veja a tabela da Champions League
O Inter de Miami vem crescendo e ganhando cada vez mais importância no cenário da Major League Soccer (MLS). O plantel atual já conta com duas grandes estrelas que tiveram sucesso no futebol europeu: Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi.

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