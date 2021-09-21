Marcelo Paz, sobre volta de público no Brasileiro: 'Sou favorável, desde que aconteça para todas as equipes'

Crédito: 'Não tem lógica dois ou três times contarem com público e o restante não', diz Marcelo Paz(Divulgação

A discussão sobre o retorno gradativo dos torcedores às arquibancadas em jogos do Campeonato Brasileiro não passou batido por Marcelo Paz. Convidado do "LANCE! na Jogada" exibido nesta terça-feira (21), o mandatário do Fortaleza ratificou sua opinião sobre uma volta do público de forma isonômica. A retomada em meio à pandemia de Covid-19 será debatida outra vez em Conselho Técnico da CBF previsto para o próximo dia 28.- Concordo com a volta desde que seja de forma isonômica, com todos os clubes podendo contar com a torcida. Caso contrário, haverá um desequilíbrio esportivo. Isso pode causar um rebaixamento, mudar o campeão, uma vaga da Libertadores... Em geral, a pior punição que o clube sofre durante uma competição é jogar sem torcida. Não tem lógica dois ou três times contarem com público e o restante não - e destacou:

- Temos uma boa parte das pessoas vacinadas (contra Covid-19), acredito na vacina e que pessoas vacinadas possam conviver em um espaço aberto tendo distanciamento social. Sou favorável à volta com todos os protocolos, mas que aconteça para todas as equipes. A quantidade vai variar de estado para estado, o que já acontecia de certa forma, só que tem de ter com todos os clubes podendo abrir os estádios para torcedores - frisou.

Paz também contou como estão as reuniões dos clubes cearenses com as autoridades locais para a liberação de estádios.

- As conversas têm sido boas. Apresentamos a eles nossos protocolos. Nunca levamos uma ideia fechada, mas nos adequamos a uma realidade que eles julguem como importante para o momento da pandemia no estado. Estamos com uma queda de casos e de óbitos, acho que há uma chance desta liberação - afirmou.

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