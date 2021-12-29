Marcelo Paz projeta mais quatro reforços para o Fortaleza

O Fortaleza está na Libertadores da América e o presidente Marcelo Paz observa o mercado com cuidado para fortalecer o elenco de Pablo Vojvoda.

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Nomes não faltam nos bastidores do Tricolor e o mandatário do clube garante que ao menos mais quatro nomes serão contratados.

‘Pelo menos quatro jogadores nós vamos trazer, podendo ser mais dependendo do mercado’, afirmou à Rádio Verdes Mares.

Vale citar, que até o momento, o Fortaleza trouxe Landázuri, Brayan Ceballos, Wagner Leonardo e Fernando Miguel. Além disso, o zagueiro Marcelo Benevenuto foi comprado junto ao Botafogo.