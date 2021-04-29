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Marcelo Paz manda recado sobre busca por novo técnico

Dirigente foi claro ao dizer que o Tricolor precisa encontrar um comandante que se encaixe no perfil do clube...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 19:35
Crédito: Mateus Dantas
A busca por um novo treinador do Fortaleza continua em alta. Após o desfecho negativo com Fernando Diniz, o Leão trabalha com outras possibilidades no mercado.
Em contato com a rádio CBN, Marcelo Paz, presidente do Tricolor, explicou que dois nomes estão em pauta dentro do clube e espera que um deles possa se encaixar com a filosofia do Fortaleza.
‘Não é somente ligar e perguntar se está disponível, tem que ver se os propósitos se encaixam com os do Fortaleza’, disse Paz.
Vale lembrar, que o novo comandante do clube precisa aplicar a junção do bom desempenho em campo com o resultado. A diretoria não vai se contentar com apenas um placar positivo.

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