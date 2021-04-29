Marcelo Paz manda recado sobre busca por novo técnico

Crédito: Mateus Dantas

A busca por um novo treinador do Fortaleza continua em alta. Após o desfecho negativo com Fernando Diniz, o Leão trabalha com outras possibilidades no mercado.

Em contato com a rádio CBN, Marcelo Paz, presidente do Tricolor, explicou que dois nomes estão em pauta dentro do clube e espera que um deles possa se encaixar com a filosofia do Fortaleza.

‘Não é somente ligar e perguntar se está disponível, tem que ver se os propósitos se encaixam com os do Fortaleza’, disse Paz.