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Marcelo Paz destaca papel da torcida em título da Copa do Nordeste

Arena Castelão registra recorde de público desde 2016, com 60.045 pessoas presentes...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 17:44
Com a Arena Castelão completamente lotada, o Fortaleza se sagrou campeão da Copa do Nordeste no último domingo, ao vencer o Sport por 1 a 0. O resultado garantiu a segunda taça da competição na história do clube, as duas na gestão do presidente Marcelo Paz (2019 e 2022). Com o Castelão lotado, o Leão do Pici registrou o recorde de público do estádio na temporada desde 2016, com 60.045 torcedores, atingindo também a maior marca do futebol cearense em 2022.
A quantidade supera 2018, quando o Castelão recebeu 57.223 torcedores na vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, pela Série B, e também garantiu o sexto melhor número do local desde sua reinauguração, em 2012. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, destacou a importância dos torcedores na conquista do título e ressaltou a festa feita nas arquibancadas, com bandeiras, faixas e mosaicos.
'A festa da torcida foi algo espetacular. Nos apoiaram durante os 90 minutos, com recorde de público, e até mosaico, essa conquista é para eles. É um dos dias mais importantes da história do Fortaleza, o elenco vai se orgulhar muito disso no futuro, talvez até mais do que hoje. Ganhar é difícil, saber ganhar é mais difícil, então que a gente tenha humildade de saber se portar como vitoriosos. Importante também nunca acharmos que chegamos no topo, porque depois do topo é só a descida, vamos trabalhar por mais', disse.
Em campo, a partida foi bastante disputada, repetindo o equilíbrio no confronto de ida, quando Fortaleza e Sport empataram em 1 a 1 na Ilha do Retiro. Na decisão, o gol que rendeu o título foi marcado por Yago Pikachu, no primeiro tempo. Antes mesmo da bola rolar, já estava evidente que a final da Copa do Nordeste seria coroada com uma grande festa fora das quatro linhas. A torcida do Fortaleza organizou um mosaico exibindo a frase "Rei Leão", com uma imagem em 3D de um leão em seu trono. Na reta final, a iluminação do estádio foi desligada, e os torcedores acenderam os leds, em um show de luzes.
Campanha
Para chegar ao título, o Fortaleza disputou 12 jogos, com sete vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Foram 26 gols marcados e 8 sofridos.
Na fase de grupos, o time do técnico Vojvoda venceu Sousa, Floresta, Bahia e CRB, além de empatar com Ceará, Náutico, Botafogo-PB e Altos. Nas quartas de final, vitória para cima do Atlético de Alagoinhas por 5 a 1. Nas semifinais, 2 a 0 contra o Náutico. Na final, empate por 1 a 1 com o Sport fora de casa e vitória por 1 a 0 no Castelão.
Crédito: Divulgação/FortalezaEC

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