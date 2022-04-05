Marcelo Paz destaca papel da torcida em título da Copa do Nordeste

Com a Arena Castelão completamente lotada, o Fortaleza se sagrou campeão da Copa do Nordeste no último domingo, ao vencer o Sport por 1 a 0. O resultado garantiu a segunda taça da competição na história do clube, as duas na gestão do presidente Marcelo Paz (2019 e 2022). Com o Castelão lotado, o Leão do Pici registrou o recorde de público do estádio na temporada desde 2016, com 60.045 torcedores, atingindo também a maior marca do futebol cearense em 2022.

A quantidade supera 2018, quando o Castelão recebeu 57.223 torcedores na vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, pela Série B, e também garantiu o sexto melhor número do local desde sua reinauguração, em 2012. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, destacou a importância dos torcedores na conquista do título e ressaltou a festa feita nas arquibancadas, com bandeiras, faixas e mosaicos.

'A festa da torcida foi algo espetacular. Nos apoiaram durante os 90 minutos, com recorde de público, e até mosaico, essa conquista é para eles. É um dos dias mais importantes da história do Fortaleza, o elenco vai se orgulhar muito disso no futuro, talvez até mais do que hoje. Ganhar é difícil, saber ganhar é mais difícil, então que a gente tenha humildade de saber se portar como vitoriosos. Importante também nunca acharmos que chegamos no topo, porque depois do topo é só a descida, vamos trabalhar por mais', disse.

Em campo, a partida foi bastante disputada, repetindo o equilíbrio no confronto de ida, quando Fortaleza e Sport empataram em 1 a 1 na Ilha do Retiro. Na decisão, o gol que rendeu o título foi marcado por Yago Pikachu, no primeiro tempo. Antes mesmo da bola rolar, já estava evidente que a final da Copa do Nordeste seria coroada com uma grande festa fora das quatro linhas. A torcida do Fortaleza organizou um mosaico exibindo a frase "Rei Leão", com uma imagem em 3D de um leão em seu trono. Na reta final, a iluminação do estádio foi desligada, e os torcedores acenderam os leds, em um show de luzes.

Campanha

Para chegar ao título, o Fortaleza disputou 12 jogos, com sete vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Foram 26 gols marcados e 8 sofridos.

Na fase de grupos, o time do técnico Vojvoda venceu Sousa, Floresta, Bahia e CRB, além de empatar com Ceará, Náutico, Botafogo-PB e Altos. Nas quartas de final, vitória para cima do Atlético de Alagoinhas por 5 a 1. Nas semifinais, 2 a 0 contra o Náutico. Na final, empate por 1 a 1 com o Sport fora de casa e vitória por 1 a 0 no Castelão.