Marcelo Paz confia em bom resultado do Fortaleza contra o River Plate

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão, diante do River Plate, pela quarta rodada da Copa Libertadores, em busca da sua segunda vitória na competição. Atualmente, o Tricolor do Pici ocupa a terceira colocação do grupo F e precisa da vitória para manter viva a chance de classificação para a próxima fase.

- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES

Com média de aproximadamente 25 mil torcedores por jogo em 2022, a quarta melhor do Brasil, o Leão contará novamente com o apoio da sua torcida. Dos mais de 43 mil ingressos vendidos para a partida decisiva, 80 % foram comercializados para sócios-torcedores.

'É uma satisfação imensa alcançar essa marca. No início tivemos um pouco de dificuldade na implementação do sistema de chek-in, mas entendemos rapidamente, a logística e hoje o torcedor reserva tranquilamente o seu assento, garantindo sua presença na partida', disse Gigliani Maia, gestor do sócio torcedor do clube.

Com três pontos em três jogos, o Fortaleza encara a partida como uma decisão. A vitória no confronto contra os argentinos pode levar a equipe tricolor a segunda colocação do grupo. O presidente Marcelo Paz confia em um bom resultado.

'É um adversário difícil, um dos favoritos a conquistar esta Libertadores e uma das principais potências da América do Sul, mas estamos confiantes com nosso grupo de jogadores, comissão técnica e todo trabalho que vem sendo feito até agora. A nossa torcida deve lotar a Arena Castelão, fazer uma festa linda e nos apoiar durante os 90 minutos. Tenho certeza que o apoio vindo das arquibancadas será um importante fator de desequilíbrio para nossa equipe. Depois de tirar o peso da estreia, na partida diante do Colo Colo, acredito que podemos fazer um grande jogo esta noite'.