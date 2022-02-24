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futebol

Marcelo Paz avalia crescimento do Fortaleza nas últimas temporadas

Com foco na gestão profissional e sem deixar de lado o desempenho esportivo, clube vive ascensão no cenário nacional...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:50
As últimas cinco temporadas têm sido marcantes para o torcedor do Fortaleza. Desde o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, conquistado em 2017, o clube tem seguido uma curva de ascensão, que passa pela permanência na elite do futebol brasileiro e também pelo acúmulo de cinco títulos, como o da Série B, em 2018, do Campeonato Cearense, nos anos de 2019, 2020 e 2021, e da Copa do Nordeste, em 2019.
Outro grande feito aconteceu em 2021, quando o Leão do Pici terminou a Série A do Campeonato Brasileiro na quarta colocação, melhor posição alcançada por uma agremiação nordestina desde que o torneio passou a ser disputado no modelo de pontos corridos.
Com essa boa campanha, o Tricolor de Aço garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores e irá disputar a competição internacional pela primeira vez na história.
Confiante e motivado para os desafios que estão por vir, Marcelo Paz, presidente do clube, enumera quais são os objetivos da agremiação para a atual temporada que, além do torneio organizado pela Conmebol, ainda contará com Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.
'Temos inúmeros desafios neste 2022. O primeiro deles é fazer uma boa Série A, brigando na parte intermediária para cima na tabela. Estamos completando o quarto ano consecutivo na primeira divisão, que já é um recorde histórico, mas temos que manter isso. As outras metas incluem brigar por títulos na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, além de tentar chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, que é um torneio milionário e muito atrativo. Ainda teremos a missão de disputar pela primeira vez uma Copa Libertadores da América. Ou seja, são muitos objetivos a serem cumpridos, mas estamos confiantes e convictos, sabendo que temos capacidade e qualidade para alcançá-los', afirma.
Já em relação à evolução financeira e esportiva vivida pelo Fortaleza, que mudou de patamar nos últimos anos, Paz tem claro em sua mente os aspectos que contribuíram diretamente para essa transformação.
'Valorizamos muito o profissionalismo, por isso, tratamos o clube como uma empresa. Aqui temos diretoria remunerada, traçamos metas e objetivos em todas as áreas. Tudo que fazemos é com muito equilíbrio financeiro, não gastamos nada além do que está previsto. Estamos sempre tentando criar novas receitas e mantendo a transparência com o torcedor, com objetivo de aproximá-lo cada vez mais da instituição. Todos esses pontos, junto a um planejamento certeiro no departamento de futebol, têm feito as coisas darem certo. Pretendemos seguir assim, evoluindo dentro e fora de campo, proporcionando bons momentos para o torcedor', projeta.
Maiores investimentos no futebol
Em dezembro de 2021, o Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou um orçamento recorde para 2022, com receita bruta estimada em R$141 milhões. Esse mesmo documento ainda apresenta um investimento de R$88,5 milhões no departamento de futebol.
Segundo Marcelo Paz, que foi reeleito como presidente do clube até o fim de 2024, o aumento desses valores ocorreu graças ao bom desempenho da equipe na temporada passada.
'O resultado esportivo de 2021 gerou receitas a mais do que o previsto, como as premiações pelas campanhas na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ainda teremos, a partir de abril, as cotas da Libertadores. Em janeiro também fizemos a venda do David, que foi a maior da história do futebol cearense. Tudo isso tem possibilitado a realização de um investimento maior no futebol, a fim de qualificar o grupo para buscarmos os resultados positivos em campo. De toda forma, é bom deixar claro que são aumentos calculados, permitidos pelo orçamento e com receitas já previstas', esclarece.
Crédito: Divulgação/FortalezaEC

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