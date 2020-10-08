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futebol

Marcelo Oliveira faz última partida da carreira e se emociona

Lateral-esquerdo que passou mais de um ano sem atuar por sequência de lesões, agora, assumirá cargo de coordenadoria no Tricolor...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 21:56

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 21:56
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Depois de passar por um verdadeiro martírio no último ano pela sequência de lesões, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira fez seus minutos derradeiros como atleta profissional na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba. E, além do contexto da reta final de carreira, a identificação com o Tricolor levou o agora ex-atleta a se emocionar.
Além do agradecimento a sua trajetória na equipe gremista que dura desde 2015 e passando pela reflexão sobre os problemas físicos, Marcelo pontuou sobre a nova fase onde ocupará um cargo de coordenadoria no clube gaúcho:
- É muita emoção falar nesse momento, por tudo que representa para mim estar no Grêmio. Desde que cheguei, falei que estava realizando um sonho. Meu contrato está chegando ao fim. O clube me fez um convite para permanecer em uma outra função. Nem pensei duas vezes. No fim da minha carreira o Grêmio renovou o meu contrato com uma lesão muito séria.
Pelo Tricolor, Marcelo Oliveira fez 171 partidas com seis tentos assinalados e, estando no clube desde antes mesmo da chegada de Renato Portaluppi, fez parte do elenco que conquistou duas vezes o Gauchão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa.

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