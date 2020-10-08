Marcelo Oliveira faz última partida da carreira e se emociona

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Depois de passar por um verdadeiro martírio no último ano pela sequência de lesões, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira fez seus minutos derradeiros como atleta profissional na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba. E, além do contexto da reta final de carreira, a identificação com o Tricolor levou o agora ex-atleta a se emocionar.

Além do agradecimento a sua trajetória na equipe gremista que dura desde 2015 e passando pela reflexão sobre os problemas físicos, Marcelo pontuou sobre a nova fase onde ocupará um cargo de coordenadoria no clube gaúcho:

- É muita emoção falar nesse momento, por tudo que representa para mim estar no Grêmio. Desde que cheguei, falei que estava realizando um sonho. Meu contrato está chegando ao fim. O clube me fez um convite para permanecer em uma outra função. Nem pensei duas vezes. No fim da minha carreira o Grêmio renovou o meu contrato com uma lesão muito séria.