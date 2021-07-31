Marcelo Moreno marca no fim do segundo tempo e evita derrota do Cruzeiro para o Londrina

Gols não faltaram no Mineirão. O duelo entre Cruzeiro e Londrina ficou empatado por 2 a 2, gols de Bruno José e Marcelo Moreno para a Raposa, com Douglas Santos e Matheus Bianqui anotando os tentos do Tubarão, nesta sexta-feira, 30 de julho, no Mineirão, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 13 pontos, com o Londrina na 15ª posição, enquanto o time azul está na 16ª colocação. Mas, ambos podem voltar ao Z4 ao fim da rodada. Em outra noite de muito esforço físico e pouco futebol de qualidade, o Cruzeiro segue sua saga, sem vencer há nove jogos e deixando claro que sua luta será não cair à Série C. O Londrina iniciou uma reação e não perde há quatro jogos. Bom começo da Raposa, gol de Bruno José, esperança de uma noite calma​O Cruzeiro iniciou o jogo pressionando o Londrina, marcando bem no meio de campo e recuperando a bola rapidamente. Rapidamente, chegou ao gol, com Bruno José e parecia ter aberto o caminho para um jogo tranquilo. Tranquilidade? Que nada...Londrina retoma comando do jogo​A equipe paranaense chegou ao Mineirão como o pior ataque da Série B, com apenas 12 gols anotados. Porém, o Tubarão encontrou a a defesa do Cruzeiro, a pior da competição, que insiste em cometer erros básicos, como marcar a bola, ao invés do jogador e jogadas de bola parada. Assim, Matheus Bianqui e Douglas Santos viraram a partida ainda no primeiro tempo. Para quem não é torcedor das duas equipes, outro jogo divertido​Marcelo Moreno empatou a partida aos 30 minutos do segundo tempo e o 2 a 2 no placar foi mais um jogo “divertido” para quem não torce pelo Londrina, mas principalmente da Raposa, que tem feito muitos gols na competição, 26, e levando outros tantos, 17 em 15 jogos. Felipe Augusto não pode ser mais titular do Cruzeiro​O atacante, que virou ala com Mozart, não marca bem na frente, não ocupa bem o espaço como defensor, mesmo o treinador tendo dois especialistas para a função. A teimosia de Mozart tem afetado algumas situações em campo e Felipe Augusto é uma delas. Bom para o Londrina e, para variar, ruim para a Raposa​O Tubarão conseguiu seu ponto e está há quatro jogos sem perder. Reagindo. O Cruzeiro não consegue os três pontos nas últimas nove rodadas. A briga para não ser rebaixado fica cada vez mais evidente. Próximos jogos​O Cruzeiro volta a campo no dia 7 de agosto, sábado, às 11h, contra o Brusque, em Santa Catarina. O Londrina, tem pela frente o CRB, domingo 8, às 20h30, no Estádio do Café.