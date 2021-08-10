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futebol

Marcelo Moreno fala outro 'não' para proposta do Colo-Colo e seguirá no Cruzeiro

O clube chileno aumentou a oferta para ter o jogador, o procurou diretamente, mas ele preferiu continuar na Raposa...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 17:56
Crédito: Moreno tem dado declarações frequentes do seu desejo em seguir no time mineiro -(Divulgação/Bruno Haddad
O atacante Marcelo Moreno disse “não” para mais uma investida do Colo-Colo, do Chile, que insiste em contar com o atacante para o restante da temporada e principalmente na Libertadores de 2022. Moreno vem dando declarações frequentes que não deseja sair da Raposa e mesmo com os chilenos aumentando a proposta financeira e tentando negociar diretamente com o jogador, o atacante seguirá na Toca da Raposa após uma reunião com a diretoria azul. O Cruzeiro até admitiu que se viesse uma proposta oficial que fosse interessante para o clube e para o jogador, poderia abrir negociações com os chilenos. Todavia, o Colo-Colo não mandou nada oficial ao time azul. A informação do desejo de continuação de Moreno foi divulgada, inicialmente, pelo jornal O Tempo e confirmada pelo LANCE!. O técnico da equipe do Chile, Gustavo Quinteros, se dizia otimista com o desfecho da negociação, porém Moreno vai seguir no time celeste, com quem tem contrato até o fim de 2022.

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