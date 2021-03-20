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Marcelo Moreno é convocado pela Bolívia e ficará uma semana longe dos trabalho no Cruzeiro

Pelo menos o jogador não desfalcará a Raposa, já que o Campeonato Mineiro estará paralisado por conta da Covid-19...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 15:05
Crédito: Moreno irá defender a Bolívia em amistosos contra Chile e Equador no fim de março-(Divulgação/Seleção Boliviana
O atacante Marcelo Moreno foi convocado pela seleção boliviana para os amistosos com Chile e Equador, nos dias 26 e 29 de março, respectivamente, e não treinará com o time por uma semana. Moreno não desfalcará a Raposa, pois o Campeonato Mineiro vai ser paralisado a partir de segunda-feira, 22 de março, após ordem do Governador Romeu Zema, que adotou medidas mais duras para combater o coronavírus. A pausa na competição será por 15 dias, se não houver nenhuma mudança. Se o Estadual seguisse, o atacante não jogaria contra Boa Esporte , dia 27, e Coimbra, dia 30, pelas sétima e oitava rodadas respectivamente. Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias.

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