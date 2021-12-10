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futebol

Marcelo Frigério deixa o Cruzeiro e assume a seleção paraguaia feminina

Treinador brasileiro terá a missão de levar a Albirroja para a Copa do Mundo em 2023....
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 19:21

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 19:21

O treinador brasileiro Marcelo Frigério foi anunciado nesta quinta-feira (09) como o novo treinador da seleção paraguaia feminina. Após bom trabalho realizado durante duas temporadas à frente do Cruzeiro e com vasta experiência na modalidade, o profissional de 50 anos chega com a missão de levar o país pela primeira vez para um Mundial com toda a sua experiência.
- Esta será minha terceira experiência com seleções, já tive a oportunidade de ir a uma Copa do Mundo e este novo desafio é mais uma vitória na minha carreira, um momento muito importante. São 24 anos dedicados ao futebol feminino, com carreira internacional, onde vivenciei experiências incríveis que me credenciaram a estar aqui hoje - comentou o treinador.
Já colocando a mão na massa, o treinador terá pouco tempo para se ambientar à rotina da APF e em breve fará sua primeira convocação visando a disputa do Campeonato Sul-Americano da modalidade. Frigério, contudo, garante estar confiante com o novo desafio e vê bons valores para alcançar os objetivos traçados junto à federação paraguaia.- Temos pouco tempo para a disputa do Sul-Americano este ano, mas vejo muitas jogadoras com potencial para trabalharmos e quem sabe conseguir a classificação histórica ao Mundial, levando o Paraguai pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Estamos muito motivados e com a certeza de que podemos realizar um grande trabalho - concluiu o técnico sobre os desafios.
Crédito: Divulgação/APF

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