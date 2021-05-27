Marcelo, do Figueirense, cita "intensidade alta" para vencer na estreia da Série C

Crédito: Marcelo quer ajudar o Figueira na Série C (Reprodução: Figueirense

O Figueirense estreia no Campeonato Brasileiro Série C contra o Novorizontino, neste sábado, às 16h, no Jorge Ismael Biasi. O atacante Marcelo Júnior analisou como o time catarinense pode sair com os três pontos no interior paulista.

"Tivemos um tempo bom para corrigir alguns erros que cometemos, mas o fundamental é corrigir a nossa postura dentro de campo. Quando entramos com uma pegada e uma intensidade alta, conseguimos ter sucesso na partida. As expectativas são boas para a estreia diante do Novorizontino, tivemos um tempo bom para reforçar o time e ir com tudo para série C", afirmou o jogador, antes de prometer uma "luta até o fim" para subir o Figueirense.

"É um grupo muito difícil de equipes com tradição, sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas vamos lutar até o fim pra colocar o Figueirense na Série B", completou. Marcelo ressaltou os estudos em cima dos jogos do Novorizontino e elogiou o adversário.

"Desde que não tivemos sucesso no Catarinense, a gente vem estudando o time do Novorizontino. É um time muito bem encaixado, com jogadores de qualidade. Vamos para São Paulo sabendo da dificuldade que vamos ter, mas vamos em busca da nossa vitória, que será muito importante estrear com vitória fora de casa", disse Marcelo.