Marcelo, do Botafogo, começa a estudar inglês por influência de Honda: 'Ele me elogiou'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em campo, Marcelo Benevenuto vai para o Campeonato Brasileiro como uma das referências do Botafogo. eleito para a seleção do último Carioca e titular em todos os jogos que o Alvinegro fez com a equipe principal no ano, o zagueiro aparece como titular absoluto de Paulo Autuori.

- É fruto de muito trabalho. Lá atrás eu 'pelei' para ter oportunidades, sempre dava meu máximo nos treinos do profissional. Hoje, através desse meu trabalho, eu venho conquistado meu espaço. Espero continuar dar alegria para nossa torcida dentro de campo - afirmou o zagueiro, em entrevista à "BotafogoTV", nesta quinta-feira.

Fora de campo, contudo, o zagueiro iniciou uma nova aventura. Por influência de Keisuke Honda, Marcelo Benevenuto começou a estudar inglês. O camisa 14 afirmou que o japonês sempre conversou com ele sobre estudar todo dia e isso lhe convenceu para aprender uma língua.

- É para me comunicar melhor com o Honda (risos). Não só com ele, é claro. Ele chegou em mim ontem e eu falei: "Honda, eu não penso muito". Aí ele respondeu que "pensa toda hora" e que eu deveria estudar. "Fica 30 minutos estudando que vai ser bom para você". Fiquei com isso na cabeça, procurei estudar inglês, mandei para ele no WhatsApp e ele me elogiou - contou.

O zagueiro, inclusive, afirmou que já teve o primeiro contato em inglês com o japonês.