Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo, do Botafogo, começa a estudar inglês por influência de Honda: 'Ele me elogiou'
futebol

Marcelo, do Botafogo, começa a estudar inglês por influência de Honda: 'Ele me elogiou'

Zagueiro afirma que conversas com o japonês lhe fizeram a ter interesse por uma língua estrangeira; brasileiro, inclusive, já fala as primeiras frases em inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 17:56

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:56

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em campo, Marcelo Benevenuto vai para o Campeonato Brasileiro como uma das referências do Botafogo. eleito para a seleção do último Carioca e titular em todos os jogos que o Alvinegro fez com a equipe principal no ano, o zagueiro aparece como titular absoluto de Paulo Autuori.
- É fruto de muito trabalho. Lá atrás eu 'pelei' para ter oportunidades, sempre dava meu máximo nos treinos do profissional. Hoje, através desse meu trabalho, eu venho conquistado meu espaço. Espero continuar dar alegria para nossa torcida dentro de campo - afirmou o zagueiro, em entrevista à "BotafogoTV", nesta quinta-feira.
Fora de campo, contudo, o zagueiro iniciou uma nova aventura. Por influência de Keisuke Honda, Marcelo Benevenuto começou a estudar inglês. O camisa 14 afirmou que o japonês sempre conversou com ele sobre estudar todo dia e isso lhe convenceu para aprender uma língua.
- É para me comunicar melhor com o Honda (risos). Não só com ele, é claro. Ele chegou em mim ontem e eu falei: "Honda, eu não penso muito". Aí ele respondeu que "pensa toda hora" e que eu deveria estudar. "Fica 30 minutos estudando que vai ser bom para você". Fiquei com isso na cabeça, procurei estudar inglês, mandei para ele no WhatsApp e ele me elogiou - contou.
O zagueiro, inclusive, afirmou que já teve o primeiro contato em inglês com o japonês.
- Ele chegou e me perguntou: "What's your name?" (Qual é o seu nome?). Respondi para ele que "My name is Marcelo" (Meu nome é Marcelo) - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados