AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Marcelo diz que quase foi emprestado pelo Real Madrid

Lateral esquerdo lembrou que recusou ser emprestado em 2007, quando chegou ao futebol espanhol. Brasileiro foi multi campeão com o Real Madrid e sucesso de Roberto Carlos...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 15:47
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O lateral esquerdo Marcelo contou um pouco sobre a sua chegada no Real Madrid em 2007, quando tinha apenas 18 anos, em um vídeo divulgado pela “Budweiser” em seu canal no “YouTube”. O brasileiro disse que quase foi emprestado em sua primeira temporada, quando Capello era o treinador do time, mas que decidiu pela permanência.
- Meu time queria me emprestar para outro clube e eu disse que não. Sabia que algum dia poderia me converter em algum jogador importante para o clube. Você precisa agarrar as oportunidades que tem.
O brasileiro se tornou um dos grandes nomes da história do clube com quatro títulos de Liga dos Campeões, quatro taças de campeão espanhol e quatro troféus do Mundial de Clubes da Fifa, entre outras conquistas coletivas e individuais. O lateral tem mais de 500 jogos com a camisa merengue e tem mais tempo em campo desde o retorno de Zidane.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Algumas baterias estacionárias recuperadas pela Polícia Civil
Entenda o esquema que causou prejuízo milionário a mineradora no ES
O senador Marcos Do Val (Avante) fez publicação sobre suposta articulação política com o PL
Do Val fala em união da direta para lançar seu nome ao governo do ES; PL nega
Imagem de destaque
A escola infantil de beisebol que vive tragédia após terremotos na Venezuela: 'Temos muitos falecidos. Estamos mortos por dentro'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados