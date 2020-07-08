Marcelo diz que quase foi emprestado pelo Real Madrid

O lateral esquerdo Marcelo contou um pouco sobre a sua chegada no Real Madrid em 2007, quando tinha apenas 18 anos, em um vídeo divulgado pela “Budweiser” em seu canal no “YouTube”. O brasileiro disse que quase foi emprestado em sua primeira temporada, quando Capello era o treinador do time, mas que decidiu pela permanência.
- Meu time queria me emprestar para outro clube e eu disse que não. Sabia que algum dia poderia me converter em algum jogador importante para o clube. Você precisa agarrar as oportunidades que tem.
O brasileiro se tornou um dos grandes nomes da história do clube com quatro títulos de Liga dos Campeões, quatro taças de campeão espanhol e quatro troféus do Mundial de Clubes da Fifa, entre outras conquistas coletivas e individuais. O lateral tem mais de 500 jogos com a camisa merengue e tem mais tempo em campo desde o retorno de Zidane.