Marcelo diz que quase foi emprestado pelo Real Madrid

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O lateral esquerdo Marcelo contou um pouco sobre a sua chegada no Real Madrid em 2007, quando tinha apenas 18 anos, em um vídeo divulgado pela “Budweiser” em seu canal no “YouTube”. O brasileiro disse que quase foi emprestado em sua primeira temporada, quando Capello era o treinador do time, mas que decidiu pela permanência.

- Meu time queria me emprestar para outro clube e eu disse que não. Sabia que algum dia poderia me converter em algum jogador importante para o clube. Você precisa agarrar as oportunidades que tem.