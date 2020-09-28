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futebol

Marcelo de Lima Henrique apita o jogo de ida entre Fortaleza x Ceará

Decisão do Campeonato Cearense começa a ser decidida nesta quarta-feira, na Arena Castelão...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 17:14
Crédito: Bruno de Lima/ LANCE!Press
Na próxima quarta-feira, Fortaleza e Ceará começam a decidir a final do estadual e a Federação Cearense de Futebol definiu quem será o homem do apito no primeiro encontro. Trata-se do árbitro Marcelo de Lima Henrique.Nesta fase da competição o VAR entra em ação. Para o jogo de ida, Pathrice Wallace Corrêa Maia fica responsável por analisar os lances polêmicos pela televisão.
Vale lembrar que os dois jogos serão disputados na Arena Castelão. Além do confronto desta semana, os dois times voltam a se encontrar no dia 21 de outubro.
No encontro entre eles na fase anterior, o Leão foi mais feliz e venceu o principal adversário por 2 a 0.
Time de árbitros
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique Auxiliares: Adriano Barros Carneiro e Flávio Gomes BarrocaVAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

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