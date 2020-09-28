Marcelo de Lima Henrique apita o jogo de ida entre Fortaleza x Ceará

Na próxima quarta-feira, Fortaleza e Ceará começam a decidir a final do estadual e a Federação Cearense de Futebol definiu quem será o homem do apito no primeiro encontro. Trata-se do árbitro Marcelo de Lima Henrique.Nesta fase da competição o VAR entra em ação. Para o jogo de ida, Pathrice Wallace Corrêa Maia fica responsável por analisar os lances polêmicos pela televisão.