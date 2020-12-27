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futebol

Marcelo Chamusca vê o Fortaleza melhor contra o Flamengo

Na visão do comandante, o Leão foi superior ao adversário e merecia sorte melhor no resultado final...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 15:13
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Diante do Flamengo, o Fortaleza mostrou um grande espírito de luta e arrancou um empate importante para levantar o astral da equipe, que colecionou resultados ruins nas últimas rodadas do Brasileirão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Após o duelo, o técnico Marcelo Chamusca elogiou a postura do seu time e deixou claro que o Tricolor jogou para vencer um dos postulantes ao título nacional.
‘A gente jogou para ganhar, dentro da nossa estratégia e plano de jogo, e em nenhum momento utilizamos uma estratégia que fosse para somar apenas um ponto. Estivemos muito próximo de levar os três pontos. Minha análise é de que fizemos um jogo taticamente muito qualificado, a disciplina tática na fase defensiva, e nós precisávamos muito disso. Fomos muito fiéis ao plano de jogo que foi montado. Não tenho a menor dúvida de que o Fortaleza foi o melhor time que marcou o Flamengo nos últimos jogos. Fomos extremamente disciplinados, e tivemos algumas possibilidades interessantes em contra-ataques. Estou muito satisfeito, e fizemos o goleiro do Flamengo trabalhar mais do que o nosso’, afirmou.
O Fortaleza volta a campo no dia 6 de janeiro, quando visita o Sport. Após 27 partidas, o Tricolor está na 14ª posição, com 31 pontos.

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