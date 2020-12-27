Marcelo Chamusca vê o Fortaleza melhor contra o Flamengo

‘A gente jogou para ganhar, dentro da nossa estratégia e plano de jogo, e em nenhum momento utilizamos uma estratégia que fosse para somar apenas um ponto. Estivemos muito próximo de levar os três pontos. Minha análise é de que fizemos um jogo taticamente muito qualificado, a disciplina tática na fase defensiva, e nós precisávamos muito disso. Fomos muito fiéis ao plano de jogo que foi montado. Não tenho a menor dúvida de que o Fortaleza foi o melhor time que marcou o Flamengo nos últimos jogos. Fomos extremamente disciplinados, e tivemos algumas possibilidades interessantes em contra-ataques. Estou muito satisfeito, e fizemos o goleiro do Flamengo trabalhar mais do que o nosso’, afirmou.