Marcelo Chamusca revela que Botafogo está no mercado em busca de um meia central

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Após o fim do jogo, em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o Botafogo está no mercado em busca de um meia central.+ Ídolo do Botafogo, Afonsinho aprova retorno de Joel Carli ao Alvinegro- Existe sim uma expectativa até pela saída do Nazário, a gente vai e está buscando, está analisando jogadores com características que possam jogar por dentro, que possam trabalhar na construção, junto com os volantes ali em um jogo mais centralizado. Para a posição, o Botafogo tem hoje Marcinho e Cesinha. Marcelo Chamusca destrinchou as qualidades do primeiro e explicou porque ele foi titular na partida deste sábado, contra o Bangu.

- Ele joga mais como extremo, que cumpre muito bem a função, que sabe se posicionar e que tem uma boa leitura de ocupação de espaço. Hoje, por exemplo, (ele) recebeu algumas bolas muito interessantes, atacando a última linha do adversário, que é uma proposta (que temos) desde que a gente analise que o adversário vai nos conceder um determinado espaço que a gente possa utilizar.

- Aí, ao invés de jogar com um meia mais construtor, utilizar um meia-atacante ou até um extrema por dentro, onde a gente tenha mais jogo de entrelinhas e mais ataque à última linha do adversário, foi o caso do Marcinho.

Chamusca também explicou porque Cesinha não foi opção para essa partida. De acordo com ele, as características do jogador não contribuíram para o Botafogo por causa da forma de jogar do Bangu.