Marcelo Chamusca não espera mais reforços para o Fortaleza

Na noite da última quinta-feira, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Vasco da Gama e se manteve no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos de distância da temida zona de rebaixamento.Apesar do sinal amarelo ligado dentro do clube, o técnico Marcelo Chamusca não acredita que o elenco terá mais reforços para a disputa do Brasileirão.