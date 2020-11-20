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Marcelo Chamusca não espera mais reforços para o Fortaleza

Após a chegada de dois atletas, o treinador vê dificuldade para melhorar a qualidade do time no mercado...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 19:41
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Na noite da última quinta-feira, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Vasco da Gama e se manteve no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos de distância da temida zona de rebaixamento.Apesar do sinal amarelo ligado dentro do clube, o técnico Marcelo Chamusca não acredita que o elenco terá mais reforços para a disputa do Brasileirão.
‘Não vou dizer que não estamos no mercado buscando. Mas as opções que seriam interessantes elas ficaram difíceis por questões financeiras e por jogadores que os clubes não querem liberar. A gente está trabalhando, tudo pode acontecer, mas as possibilidades são pequenas’, afirmou.
Vale lembrar, que desde a chegada do treinador, o Leão já confirmou as chegadas do zagueiro Wanderson e o meio-campo João Paulo.

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