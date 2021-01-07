Marcelo Chamusca não é mais o técnico do Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Depois de nove partidas no comando do Fortaleza, todas elas pelo Campeonato Brasileiro, chegou ao fim a passagem de Marcelo Chamusca como técnico do clube. A informação foi divulgada pelo próprio Leão do Pici em suas redes sociais na manhã dessa quinta-feira (7). - O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Marcelo Chamusca. O clube agradece ao profissional e sua comissão pelo trabalho desenvolvido. O Tricolor do Pici deseja sucesso em seus novos desafios profissionais - informou o clube em comunicado.

O baixo aproveitamento foi determinante para a decisão. No intervalo de nove partidas, Chamusca obteve apenas uma vitória, quatro empates e quatro derrotas além de não conseguir dar um padrão de jogo definido à equipe desde a sua chegada.

Agora, o tricolor vai em busca de um técnico que precisará, de imediato, tirar a equipe da sequência negativa que já dura seis rodadas e que pode fazer um dos atuais integrantes da zona de rebaixamento (Vasco) se igualar em número de pontos caso vença nessa quinta o Atlético-GO.