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Marcelo Chamusca não é mais o técnico do Fortaleza

Treinador do Leão do Pici teve somente uma vitória em nove jogos que dirigiu a equipe cearense no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 09:20

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 09:20

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Depois de nove partidas no comando do Fortaleza, todas elas pelo Campeonato Brasileiro, chegou ao fim a passagem de Marcelo Chamusca como técnico do clube. A informação foi divulgada pelo próprio Leão do Pici em suas redes sociais na manhã dessa quinta-feira (7). - O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Marcelo Chamusca. O clube agradece ao profissional e sua comissão pelo trabalho desenvolvido. O Tricolor do Pici deseja sucesso em seus novos desafios profissionais - informou o clube em comunicado.
O baixo aproveitamento foi determinante para a decisão. No intervalo de nove partidas, Chamusca obteve apenas uma vitória, quatro empates e quatro derrotas além de não conseguir dar um padrão de jogo definido à equipe desde a sua chegada.
Agora, o tricolor vai em busca de um técnico que precisará, de imediato, tirar a equipe da sequência negativa que já dura seis rodadas e que pode fazer um dos atuais integrantes da zona de rebaixamento (Vasco) se igualar em número de pontos caso vença nessa quinta o Atlético-GO.
O próximo jogo da equipe no Brasileirão será na Arena Castelão onde receberá às 21h, no sábado (9), o embalado Grêmio.

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