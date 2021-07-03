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futebol

Marcelo Chamusca, do Botafogo, dá aula em cursos de técnicos da CBF

Treinador do Alvinegro ministrou uma aula sobre organização ofensiva para a Licença A...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 21:56

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 21:56
Crédito: Divulgação
Marcelo Chamusca, treinador do Botafogo, teve um compromisso além do clube de General Severiano. O comandante lecionou, na última quinta-feira, uma aula da Licença A da CBF Academy para outros profissionais do futebol. A lição foi sobre organização ofensiva e aconteceu na Urca, no Rio de Janeiro.
+ Pedro Castro reconhece que Botafogo precisa melhorar na criação e elogia Chamusca: 'Sabe gerir bem o grupo'
Por meio de uma rede social, Chamusca compartilhou uma mensagem valorizando a oportunidade de participar e lecionar para a CBF Academy, a "escola de técnicos" da federação brasileira.CHAMUSCA:"Gosto muito de poder trocar experiências sobre futebol, os princípios de jogo, debater conceitos e buscar evoluir. O estudo é uma maneira de nos mantermos atualizados em esporte dinâmico e apaixonante.
Ouvimos, refletimos e aprendemos mesmo ao ensinar. Agradeço à CBF Academy pela oportunidade de ministrar uma aula entre campo (prática) e sala (teoria) aos alunos do curso de técnicos - Licença A.
Tentar ser um pouco melhor a cada dia é um grande desafio."

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