Marcelo Chamusca assume preocupação com ataque do Náutico

Crédito: Técnico enxerga problema desde a criação de oportunidades (Tiago Caldas/CNC

Apesar de contabilizar três gols nos quatro jogos em que dirigiu a equipe do Náutico, o técnico Marcelo Chamusca se vê preocupado com questões ofensivas detectadas nas partidas onde, até agora, contabiliza uma vitória, dois empates e uma derrota. Derrota essa que veio justamente na última sexta-feira (10), frente ao Vila Nova, por 1 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO principal receio do comandante do Timbu, dito em entrevista coletiva, vai além da questão meramente de aproveitar as finalizações. Para ele, o problema vem desde o fato de que a equipe estaria tendo dificuldade até mesmo para formular oportunidades para finalizar.

- No segundo tempo (da derrota para o Vila Nova) tivemos muita posse de bola, mas pouca criação de oportunidade. É muito preocupante a situação do nosso ataque. A gente precisa ser mais eficiente. Hoje a gente finalizou 14 vezes e só acertamos o alvo duas vezes - disse Chamusca.

- O Náutico teve uma queda em relação a posição na tabela. Eu não diria patamar técnico, não usaria essa fase para definir o momento do Náutico, mas o Náutico precisa melhorar em vários aspectos e a gente tem que pensar jogo a jogo. No jogo de hoje (ontem), a gente melhorou em algumas fases, em outras a gente tem tido muita dificuldade. Isso é notório - acrescentou.