Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelo Chamusca aprova atuação do Fortaleza diante do São Paulo

Apesar do revés, o treinador do Leão gostou da sua equipe ao longo dos 90 minutos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 09:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 09:00

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net
O sábado foi de estreia no Fortaleza. Confirmado como substituto de Rogério Ceni, Marcelo Chamusca dirigiu o Leão pela primeira vez e o resultado diante do São Paulo foi negativo.Na coletiva de imprensa, o comandante lamentou a derrota dentro de casa, mas mostrou uma grande satisfação pelo nível de atuação apresentado.
‘O resultado foi ruim, mas a performance não foi. Tivemos uma boa performance no geral, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo muito organizado na fase defensiva, tanto que o São Paulo criou pouco. O resto do primeiro tempo foi a gente com a boa organização defensiva, mas com pouca posse de bola no campo adversário e pecando em alguns momentos nas transições. Poderíamos ter sustentado e ter tomado melhores decisões. Fizemos o gol e a proposta era baixar o bloco, não pressionar tanto, porque a gente sabe que o São Paulo é treinado para sair sob pressão, pecamos nisso e em ter uma posse de bola mais clara no campo adversário’, afirmou.
Com 24 pontos conquistados, o Fortaleza se encontra na 12ª posição. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu apenas uma vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados