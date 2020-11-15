Marcelo Chamusca aprova atuação do Fortaleza diante do São Paulo

O sábado foi de estreia no Fortaleza. Confirmado como substituto de Rogério Ceni, Marcelo Chamusca dirigiu o Leão pela primeira vez e o resultado diante do São Paulo foi negativo.Na coletiva de imprensa, o comandante lamentou a derrota dentro de casa, mas mostrou uma grande satisfação pelo nível de atuação apresentado.

‘O resultado foi ruim, mas a performance não foi. Tivemos uma boa performance no geral, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo muito organizado na fase defensiva, tanto que o São Paulo criou pouco. O resto do primeiro tempo foi a gente com a boa organização defensiva, mas com pouca posse de bola no campo adversário e pecando em alguns momentos nas transições. Poderíamos ter sustentado e ter tomado melhores decisões. Fizemos o gol e a proposta era baixar o bloco, não pressionar tanto, porque a gente sabe que o São Paulo é treinado para sair sob pressão, pecamos nisso e em ter uma posse de bola mais clara no campo adversário’, afirmou.