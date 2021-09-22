Marcelo Chamusca, após seis partidas, é demitido do comando técnico no Náutico

Quase tão rápido quanto o processo de mudança anterior no comando técnico do Náutico na saída de Hélio dos Anjos para a chegada de Marcelo Chamusca foi, justamente, a passagem do até a manhã desta quarta-feira (22) treinador da equipe. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm comunicado emitido pelo Timbu nos seus canais oficiais, a demissão do técnico foi oficializada depois de apenas seis compromissos sob sua direção, tendo ele sido anunciado no dia 19 de agosto. Ou seja, um ciclo de 33 dias de duração.