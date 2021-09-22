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futebol

Marcelo Chamusca, após seis partidas, é demitido do comando técnico no Náutico

No curto espaço de tempo em que dirigiu o Timbu, treinador venceu apenas em sua estreia contra o CSA...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 11:44

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:44

Crédito: Tiago Caldas/Náutico
Quase tão rápido quanto o processo de mudança anterior no comando técnico do Náutico na saída de Hélio dos Anjos para a chegada de Marcelo Chamusca foi, justamente, a passagem do até a manhã desta quarta-feira (22) treinador da equipe. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm comunicado emitido pelo Timbu nos seus canais oficiais, a demissão do técnico foi oficializada depois de apenas seis compromissos sob sua direção, tendo ele sido anunciado no dia 19 de agosto. Ou seja, um ciclo de 33 dias de duração.
Além da vitória na estreia, contra o CSA, Chamusca acumulou dois empates (Vitória e Guarani) e três reveses seguidos (Vila Nova, Botafogo e Londrina), fator que certamente pesou bastante na decisão da diretoria alvirrubra em encerrar o trabalho.
- O Clube Náutico Capibaribe informa que Marcelo Chamusca não é mais técnico do Náutico. A saída foi selada nesta quarta-feira e em comum acordo. Também deixam os Aflitos o auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia. Agradecemos a todos os serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira - informou a entidade.

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