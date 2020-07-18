Marcelo Carné completa 50 jogos e se declara ao Juventude: 'A grande chance da minha vida'

Crédito: Porthus Junior/Agencia RBS

Apesar de já ter atuado em diversos clubes, foi o Juventude que mais marcou a carreira do Marcelo Carné até o momento. O goleiro de 30 anos, vem sendo titular desde que foi contratado (início do ano passado) e partir da estreia conquistou a torcida com pênaltis defendidos, classificações, acesso para Série B e defesas importantes. O camisa 1 da equipe falou sobre o carinho com o clube:

- É uma felicidade muito grande. Acredito que isso tudo acontece pois o torcedor se sente representado por mim em campo. Desde que cheguei aqui, nunca faltou dedicação e esforço para contribuir da melhor maneira possível e trazer vitórias. Sempre deixo claro que encaro o Ju como a grande chance da minha vida - afirmou.Carné falou desse período e sobre os 50 jogos que já atuou com a camisa do clube. O goleiro ainda projetou o desempenho do time nas competições que faltam para a equipe: