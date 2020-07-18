Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo Carné completa 50 jogos e se declara ao Juventude: 'A grande chance da minha vida'
futebol

Marcelo Carné completa 50 jogos e se declara ao Juventude: 'A grande chance da minha vida'

Goleiro vem se destacando defendendo a meta do clube gaúcho...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 19:05
Crédito: Porthus Junior/Agencia RBS
Apesar de já ter atuado em diversos clubes, foi o Juventude que mais marcou a carreira do Marcelo Carné até o momento. O goleiro de 30 anos, vem sendo titular desde que foi contratado (início do ano passado) e partir da estreia conquistou a torcida com pênaltis defendidos, classificações, acesso para Série B e defesas importantes. O camisa 1 da equipe falou sobre o carinho com o clube:
- É uma felicidade muito grande. Acredito que isso tudo acontece pois o torcedor se sente representado por mim em campo. Desde que cheguei aqui, nunca faltou dedicação e esforço para contribuir da melhor maneira possível e trazer vitórias. Sempre deixo claro que encaro o Ju como a grande chance da minha vida - afirmou.Carné falou desse período e sobre os 50 jogos que já atuou com a camisa do clube. O goleiro ainda projetou o desempenho do time nas competições que faltam para a equipe:
- Tem sido uma jornada espetacular. Tivemos grandes resultados e espero ganhar ao menos um título no Ju para marcar a minha história no clube. Sobre as competições que vamos disputar esse ano, sabemos a dificuldade uma série B mas o Juventude montou um time qualificado e acreditamos ter condições de brigar pelo acesso. Penso em repetirmos o sucesso do ano passado na Copa do Brasil e tentarmos a classificação para semifinais do Gaúcho nesses 3 jogos que restam - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados