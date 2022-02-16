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Marcelo Boeck, um dos principais jogadores do Fortaleza, quer time ligado para crescer em 2022

A ideia do atleta é manter o ritmo forte para alcançar os objetivos da temporada...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 16:24
O goleiro do Fortaleza e ícone do torcedor tricolor, Marcelo Boeck, está ansioso pelo resto da temporada. De acordo com o atleta, o objetivo de todos é aumentar a produção nas próximas semanas.'O grupo tem trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando o rendimento em campo no decorrer dos jogos. Vamos manter o ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando nesta temporada', disse o jogador.
Para o jogador, a ideia dele é aumentar ainda mais os números dentro do clube. 'Tenho me dedicado para continuar contribuindo com o crescimento do clube. Vou me empenhar ao máximo para manter a intensidade nos treinos para ajudar dentro e fora de campo', completa Marcelo Boeck.
Crédito: Marceloquerprosseguiraumentandosuasmarcasnoclube(Divulgação:Fortaleza

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