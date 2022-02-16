Marcelo Boeck, um dos principais jogadores do Fortaleza, quer time ligado para crescer em 2022

O goleiro do Fortaleza e ícone do torcedor tricolor, Marcelo Boeck, está ansioso pelo resto da temporada. De acordo com o atleta, o objetivo de todos é aumentar a produção nas próximas semanas.'O grupo tem trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando o rendimento em campo no decorrer dos jogos. Vamos manter o ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando nesta temporada', disse o jogador.